Армия Армия Армия

Российские военные эвакуировали 140 жителей из Мариуполя из подвалов около «Азовстали»

04:53 20.04.2022
Граждане были вынуждены прятаться в подвальных помещениях домов неподалеку от комбината.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Из Мариуполя, несмотря на противодействие Украины, накануне удалось эвакуировать еще 140 мирных жителей. Это люди, которые прятались в подвалах домов неподалеку от комбината «Азовсталь». Около месяца они жили в постоянном страхе и сейчас только отходят от шока.

Зеленые коридоры от завода открыли сразу в нескольких местах. Благодаря этому, в первую очередь удалось вывезти жильцов ближайших к предприятию домов.

Людей, сидящих в подвалах, с огромным трудом находят наши морпехи. Боевики же продолжают терроризировать мирных граждан. Свидетельств их преступлений тысячи.

Со слов беженцев, на самом предприятии находятся женщины и дети. Российские военнослужащие готовы выводить с территории завода всех желающих. Специально для этого будут оборудованы пункты, и уже на дежурство заступили медики.

Вот только за сегодня, никто из гражданских и военных не вышел на пропускные пункты. Но все же пока остается надежда, что благоразумие возобладает, и они выпустят мирных жителей и сдадутся сами.

Накануне в Минобороны РФ потребовали от Украины принять меры для освобождения вероятно находящихся гражданских на «Азовстали».

В свою очередь начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал терроризмом использование мирных людей в качестве «живого щита», а ответственных за подобные действия как на территории комбината, так и среди представителей власти - преступниками.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Оружие посреди школы: кадры обнаруженного ВС РФ штаба теробороны в учебном заведении Херсона
05:00 Армия
Приблизить мирную жизнь: как ВС РФ поддерживают безопасность на освобожденных территориях ЛНР
05:20 Армия
Видео
Лидер «Любэ» выступил перед участниками спецоперации на Украине в госпитале в Москве
03:15 В стране и мире
Минфин США разрешил НКО совершать транзакции для «поддержки демократии в РФ»
23:25 В стране и мире
В ЛНР заявили, что взяли под контроль город Кременная
Популярное
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий
В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.