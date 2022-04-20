Российские военные эвакуировали 140 жителей из Мариуполя из подвалов около «Азовстали»

Граждане были вынуждены прятаться в подвальных помещениях домов неподалеку от комбината.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из Мариуполя, несмотря на противодействие Украины, накануне удалось эвакуировать еще 140 мирных жителей. Это люди, которые прятались в подвалах домов неподалеку от комбината «Азовсталь». Около месяца они жили в постоянном страхе и сейчас только отходят от шока.

Зеленые коридоры от завода открыли сразу в нескольких местах. Благодаря этому, в первую очередь удалось вывезти жильцов ближайших к предприятию домов.

Людей, сидящих в подвалах, с огромным трудом находят наши морпехи. Боевики же продолжают терроризировать мирных граждан. Свидетельств их преступлений тысячи.

Со слов беженцев, на самом предприятии находятся женщины и дети. Российские военнослужащие готовы выводить с территории завода всех желающих. Специально для этого будут оборудованы пункты, и уже на дежурство заступили медики.

Вот только за сегодня, никто из гражданских и военных не вышел на пропускные пункты. Но все же пока остается надежда, что благоразумие возобладает, и они выпустят мирных жителей и сдадутся сами.

Накануне в Минобороны РФ потребовали от Украины принять меры для освобождения вероятно находящихся гражданских на «Азовстали».

В свою очередь начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал терроризмом использование мирных людей в качестве «живого щита», а ответственных за подобные действия как на территории комбината, так и среди представителей власти - преступниками.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов.