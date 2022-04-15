В РФ эвакуировали более 23 тысяч беженцев из ЛДНР и Украины за сутки

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За минувшие сутки с территории ЛДНР, а также из опасных районов Украины были эвакуированы в Россию 23 083 человека. Такую информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, эвакуация людей производилась без помощи Киева. Из доставленных накануне в Россию беженцев 2 318 - дети.

Всего за период спецоперации по защите Донбасса в РФ прибыли 23 083 человека, включая 2 318 детей. Через государственную границу страны за это время проехало 108 995 личных автомобилей, в том числе 4 508 за последние сутки.

В частности, уже 138 733 человек перебрались на безопасные территории из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении. За сутки из города смогли выбраться 719 жителей.