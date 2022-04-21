Всегда смотреть под ноги: какие «сюрпризы» находят саперы в освобожденном Мариуполе

Корреспондент «Звезды» показал, как было заминировано ничем не примечательное кафе - на его территории было обнаружено сразу две растяжки с гранатами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в Мариуполе. Город освобожден от противника, но еще полон неприятных сюрпризов. Передвигаться по нему следует крайне осторожно.

«Не везде еще успели побывать саперы, поэтому передвигаться надо крайне осторожно. Вот в этом кафе обнаружили. Смотрите, растяжка, леска и граната РГД», - прокомментировал корреспондент.

Он отметил, что еще одна растяжка была установлена на калитке. Тот, кто заходит, однозначно попадает в зону поражения. Только во дворе граната установлена была уже другая - Ф-1.

В Мариуполе работает и другая съемочная группа «Звезды». Корреспондент Алексей Дегтярев показывал, как выглядит занятая украинскими боевиками «Азовсталь» из оконных проемов мариупольской многоэтажки.