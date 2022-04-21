Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Российские ВС и подразделения республик Донбасса принимали все необходимые меры для защиты населения города, более 142 тысяч мирных граждан эвакуированы из Мариуполя, отметил министр обороны РФ.

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. ВС РФ и силами Народной милиции ДНР город был освобожден, а остатки формирований националистов продолжают укрываться в промзоне.

На момент окружения города численность группировки вооруженных сил Украины, иностранных наемников составляла около 8 100 человек, привел данные глава ведомства.

«Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливались бронетехника и артиллерия, на верхних этажах - снайперы... На средних этажах собирали всех жителей, превращая их в живой щит», - сказал министр обороны РФ.

Шойгу заявил, что российские ВС и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все необходимые меры для защиты населения. Более 142 тысяч мирных граждан эвакуированы из города, отметил министр.

Глава МО РФ добавил, что комбинат «Азовсталь» с украинскими боевиками и иностранными наемниками «надежно заблокирован». Российский лидер в свою очередь назвал нецелесообразным штурм промзоны и приказал отменить его.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.