В Кремле удивились словам Зеленского, что он не получал предложений от России по переговорам

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Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о его незнании про проект РФ с предложениями по переговорам вызывает вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов он не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», - отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что обновленная версия проекта была передана украинской переговорной делегации. Теперь Россия будет ждать ответных шагов от оппонентов на последние формулировки в российском проекте документа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что специальная операция на Украине идет по плану. Также министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. ВС РФ и силами Народной милиции ДНР город был освобожден.