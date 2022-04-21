Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану
Также представитель Кремля сообщил, что военные ежечасно докладывают Владимиру Путину о ходе спецоперации.
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Специальная операция на Украине идет по плану. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Мариуполь, который стал местом сосредоточения нацформирований, освобожден. Сегодня министр доложил, что есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Что касается "Азовстали" - это отдельный объект, где заблокирована оставшаяся группа», - сказал пресс-секретарь президента.
Также он сообщил, что военные ежечасно докладывают Владимиру Путину о ходе спецоперации.
Сегодня Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Мариуполя. Министр обороны отметил, что остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне. Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали».