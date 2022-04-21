Родственникам подорвавшего себя гранатой старшего лейтенанта Зозулина передали Звезду Героя РФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Иваново вручили Звезду Героя родственникам десантника Владимира Зозулина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Указом президента гвардии старшему лейтенанту было присвоено звание Героя России посмертно. Военное ведомство публикует видео с торжественной церемонии.

Двенадцатого марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые позиции артиллерии вооруженных формирований Украины. Командир роты точно определил и передал координаты, благодаря чему удалось разгромить орудие противника.

При дальнейших действиях рота попала под обстрел. Зозулин совершил дерзкий маневр и произвел огневой налет, уничтожив группу и взяв в плен украинского офицера с секретными документами.

При возвращении в район эвакуации головной дозор попал в засаду. Раненный во время боестолкновения Зозулин приказал выдвигаться в запасный район. Прикрывая бойцов, он в течение получаса вел огонь. Израсходовав боевой комплект, старший лейтенант подпустил ближе к себе силы противника и подорвал себя вместе с ними осколочной гранатой.

Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал «Звезде» о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, бойцы морской пехоты, Росгвардии и донецкой Народной милиции продолжают блокировать отдельные участки предприятия, задача по блокаде будет выполнена в ближайшее время.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о ходе спецоперации. Глава российского военного ведомства сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне. Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали», но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов