Армия Армия Армия

Родственникам подорвавшего себя гранатой старшего лейтенанта Зозулина передали Звезду Героя РФ

15:48 21.04.2022
Посмертно получивший звание Героя России десантник ценой жизни спас товарищей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Иваново вручили Звезду Героя родственникам десантника Владимира Зозулина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Указом президента гвардии старшему лейтенанту было присвоено звание Героя России посмертно. Военное ведомство публикует видео с торжественной церемонии.

Двенадцатого марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые позиции артиллерии вооруженных формирований Украины. Командир роты точно определил и передал координаты, благодаря чему удалось разгромить орудие противника.

При дальнейших действиях рота попала под обстрел. Зозулин совершил дерзкий маневр и произвел огневой налет, уничтожив группу и взяв в плен украинского офицера с секретными документами.

При возвращении в район эвакуации головной дозор попал в засаду. Раненный во время боестолкновения Зозулин приказал выдвигаться в запасный район. Прикрывая бойцов, он в течение получаса вел огонь. Израсходовав боевой комплект, старший лейтенант подпустил ближе к себе силы противника и подорвал себя вместе с ними осколочной гранатой.

Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал «Звезде» о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, бойцы морской пехоты, Росгвардии и донецкой Народной милиции продолжают блокировать отдельные участки предприятия, задача по блокаде будет выполнена в ближайшее время.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о ходе спецоперации. Глава российского военного ведомства сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне. Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали», но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 В стране и мире
Большинство сербов впервые в истории высказались против вступления страны в ЕС
16:03 В стране и мире
Вузы приняли решение не поднимать плату за обучение для студентов первых курсов
16:00 В стране и мире
Медведчука лишили должности в комитете Верховной рады
15:48 Армия
Видео
Родственникам подорвавшего себя гранатой старшего лейтенанта Зозулина передали Звезду Героя РФ
15:15 В стране и мире
В Кремле удивились словам Зеленского, что он не получал предложений от России по переговорам
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.