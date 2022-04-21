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«Задача будет выполнена»: корреспондент «Звезды» рассказал о блокировании «Азовстали»

Алексей Дегтярев
14:53 21.04.2022
Бойцы морской пехоты, Росгвардии и Донецкой Народной милиции продолжают брать в блокаду отдельные участки предприятия, отметил журналист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Задача по блокаде мариупольской «Азовстали» будет выполнена в ближайшее время, сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев, находящийся на месте событий.

«Наша съемочная группа побывала на самой окраине города у стен предприятия "Азовсталь". Там бойцы морской пехоты, Росгвардии и Донецкой Народной милиции продолжают брать в блокаду отдельные участки предприятия. Задача по блокаде предприятия выполняется, и она будет выполнена в ближайшее время», - сказал он.

Ранее Дегтярев сказал, что зачистки прилегающих к «Азовстали» кварталов идут, чтобы обеспечить полную круговую блокаду всех засевших там боевиков.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным доложил о ходе спецоперации. Глава российского военного ведомства сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне. Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали», но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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