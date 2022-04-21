Езда с ветерком: кадры продвижения воинской колонны под Мариуполем

Военные держат хорошую скорость, несмотря на разбитое состояние дороги. Съемочная группа на легковом автомобиле еле успевает держаться с ними вровень.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев работает в районе Мариуполя, где в рамках специальной военной операции по защите Донбасса сейчас выполняются поставленные президентом задачи по полному блокированию «Азовстали», где засело около 2 000 украинских боевиков.

За городом корреспонденту удалось снять на видео продвижение воинской колонны - еще недавно эти военнослужащие принимали участие в освобождении Мариуполя. Последующие события покажут, что их ждет впереди.

Военные держат хорошую скорость, несмотря на разбитое состояние дороги. Съемочная группа на легковом автомобиле еле успевает держаться с ними вровень.

Ранее Дегтярев рассказал о том, как идет зачистка кварталов у промзоны Мариуполя.