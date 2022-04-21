Обеспечить блокаду «Азовстали»: как идет зачистка кварталов у промзоны Мариуполя

По словам корреспондента Алексея Дегтярева, зачистки прилегающих к «Азовстали» кварталов идут, чтобы обеспечить полную круговую блокаду всех засевших там боевиков.

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Обстановка в Мариуполе относительно спокойная - войска занимаются зачисткой прилегающих к «Азовстали» кварталов. Об этом рассказал присутствующий на месте корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

«В целом, сейчас обстановка относительно спокойная в Мариуполе, в самом, мы сейчас идем по левобережному району, в сторону «Азовстали», навстречу нам идут колонны с военной техникой, танками, БТРами, БМП, с личным составом. В данный момент также проводятся зачистки прилегающих кварталов для того, чтобы обеспечить полную круговую блокаду предприятия как приказывал президент министру обороны», - заявил корреспондент.

По словам Шойгу, в «Азовстали» на данный момент блокировано более двух тысяч украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Сергею Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».