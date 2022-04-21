Армия Армия Ситуация в Мариуполе ТЕГИ

Обеспечить блокаду «Азовстали»: как идет зачистка кварталов у промзоны Мариуполя

Тимур Шерзад
Алексей Дегтярев
13:12 21.04.2022
По словам корреспондента Алексея Дегтярева, зачистки прилегающих к «Азовстали» кварталов идут, чтобы обеспечить полную круговую блокаду всех засевших там боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Обстановка в Мариуполе относительно спокойная - войска занимаются зачисткой прилегающих к «Азовстали» кварталов. Об этом рассказал присутствующий на месте корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. 

«В целом, сейчас обстановка относительно спокойная в Мариуполе, в самом, мы сейчас идем по левобережному району, в сторону «Азовстали», навстречу нам идут колонны с военной техникой, танками, БТРами, БМП, с личным составом. В данный момент также проводятся зачистки прилегающих кварталов для того, чтобы обеспечить полную круговую блокаду предприятия как приказывал президент министру обороны», - заявил корреспондент.

По словам Шойгу, в «Азовстали» на данный момент блокировано более двух тысяч украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Сергею Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на 5 лет
13:06 В стране и мире
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
12:37 В стране и мире
Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании
11:46 В стране и мире
Глава ЦБ заявила, что России не грозит никакой дефолт
11:33 Армия
В Минобороны России опубликовали новые списки потерь Нацгвардии Украины
Популярное
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Шойгу заявил, что в ходе боев за Мариуполь уничтожено более четырех тысяч боевиков
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.