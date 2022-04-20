Журова прокомментировала скандал с недопуском российских теннисистов

По словам депутата ГД, даже без этого запрета спортсмены не смогли бы попасть на Уимблдон.

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Российские теннисисты в верхних строчках мирового рейтинга. Их отстранение от Уимблдона нанесет вред самим соревнованиям. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение британской Ассоциации лаун-тенниса запретить россиянам участвовать в международном турнире.

Он добавил, что в очередной раз наши спортсмены стали заложниками политических интриг и враждебных действий Запада. И это недопустимо.

Депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что даже без этого запрета российские теннисисты не смогли бы попасть на соревнования. Им бы просто отказали в визе. Как это уже было в истории спорта. Ситуация ожидаемая, но непростая для наших теннисистов.

«У того же Медведева, у него сейчас второй результат в рейтинге. А мы знаем, как это тяжело дается. Как это годами добивается такой высокий рейтинг, и надо играть всегда хорошо, в форме быть хорошей, спортивной. Поэтому, если сейчас он не сыграет несколько турниров, несомненно, он опустится в этом рейтинге, и потом надо будет опять нарабатывать это обратно», - прокомментировала Журова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российских теннисистов планируют отстранить от участия в Уимблдоне. При этом 18 апреля глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов в настоящий момент еще не принималось.

В свою очередь, в Федерации тенниса России рассказали, что информация о том, что российским спортсменам отказали в допуске к участию в Уимблдонском турнире, на данный момент является лишь слухами.