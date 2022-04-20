В Федерации тенниса назвали слухами сообщения о недопуске россиян до Уимблдона

Также в ФТР обратили внимание, что официальная информация появится только на следующей неделе во вторник, 26 апреля, когда в Уимблдоне пройдет собрание.

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Информация о том, что российским спортсменам отказали в допуске к участию в Уимблдонском теннисном турнире, на данный момент является лишь слухами. Об этом «Звезде» заявили в Федерации тенниса России.

Также в ФТР обратили внимание, что официальная информация появится только на следующей неделе во вторник, 26 апреля, когда в Уимблдоне пройдет собрание, на котором и может быть объявлено о соответствующем решении в отношении теннисистов из РФ.

«26 апреля будет собрание в Уимблдоне. И если они действительно хотят отстранить наших теннисистов от участия, то объявят именно тогда. Пока это все слухи от каких-то странных анонимных источников», - подчеркнули в спортивной организации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российских теннисистов планируют отстранить от участия в Уимблдоне. При этом 18 апреля глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов в настоящий момент еще не принималось.