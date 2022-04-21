В Кремле заявили, что военные ежечасно докладывают Путину о ходе спецоперации на Украине

Деятельность Верховного главнокомандующего не может постоянно осуществляться в публичной плоскости, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Президент РФ Владимир Путин ежечасно получает доклады от военных о ходе спецоперации на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных - и от министра обороны, от начальника Генштаба», - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это постоянная работа Верховного главнокомандующего на фоне спецоперации.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным доложил о ходе спецоперации. Глава российского военного ведомства сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне. Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали», но поручил заблокировать промзону.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.