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Захарова обвинила Джонсона в равнодушии к судьбе пленных британских наемников

Анна Назайкина
13:47 21.04.2022
Также она обратилась к подданным Британии, которые переживают за пленных наемников. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала их не волноваться, так как РФ заботится о них.
Захарова обвинила Джонсона в равнодушии к судьбе пленных британских наемников
© Фото: ТРК "Звезда"
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона отнестись к британским пленным с милосердием. По словам дипломата, политик в действительности не заботится об их судьбах.

«Вы лично и Ваше правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также она обратилась к подданным Британии, которые переживают за британских пленных. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала их не волноваться, так как РФ заботится о них.

«Не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны», - заявила она.

Ранее двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Они отметили, что таким образом британский премьер сможет показать, что действительно проявляет заботу о согражданах.

Напомним, что ранее супруга украинского оппозиционного депутата Оксана Марченко призвала обменять ее мужа на пленных граждан Британии, которые сложили оружие в Мариуполе. Также она представила доказательства того, что сотрудники СБУ применяли к ее супругу физическое насилие после задержания, чтобы «выбить» из политика показания.

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