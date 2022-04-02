Медведев заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет выступать против, если Украины выразить желание вступить в Евросоюз. Однако он отметил, что некоторые страны вступили в ЕС «через НАТО», а такой сценарий для Украины невозможен.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО... А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», - написал Медведев в Telegram.

В ходе переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация озвучила свои предложения по мирному соглашению. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина предлагает полностью отказаться от попыток вступить в НАТО и объявить внеблоковый статус. В ответ на это российская сторона обещает не препятствовать вступлению Украины в ЕС.