Мединский заявил о готовности Украины отказаться от вступления в НАТО

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский озвучил результаты прошедшего в Стамбуле очередного раунда переговоров. По его словам, Украина в своем документе предоставила принципы возможного будущего мирного соглашения. В его положениях указаны пункты, выполнять которые страна отказывалась на протяжении многих лет.

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия... отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в списке которых будет и Россия. То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала... В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа», - заявил Мединский.

Вчера, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По их итогам Мединский озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. Он отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины. Глава делегации отметил, что данные гарантии не распространяются на территории Крыма и «определенные территории Донецкой и Луганской областей», что означает, что Киев обязуется не предпринимать попыток вернуть эти территории военным путем.