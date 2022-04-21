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В Минобороны России опубликовали новые списки потерь Нацгвардии Украины

11:33 21.04.2022
В представленных документах содержатся сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.
В Минобороны России опубликовали новые списки потерь Нацгвардии Украины
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Министерство обороны РФ обнародовало новые данные о потерях Нацгвардии Украины. Сведения были получены из украинских документов, уточнили в российском военном ведомстве.

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения НГУ (в/ч 3029) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», - говорится в сообщении.

В представленных документах содержатся сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

Данные о боевых потерях военнослужащих в/ч 3029, обстоятельства их гибели и места захоронения.

Данные о потерях военнослужащих в/ч 3029 вследствие полученного ранения или травмы, самовольного оставления части (дезертирство).

Накануне в Минобороны также публиковали данные о потерях украинской нацгвардии. В военном ведомстве России отметили, что сведения из документов указывают на большое количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, получили ранения или пропали без вести.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал о ходе спецоперации на Украине. Глава российского военного ведомства сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки формирований противника продолжают укрываться в промзоне.

Путин в свою очередь приказал отменить штурм «Азовстали», но поручил заблокировать промзону. Президент указал на необходимость призывать украинские вооруженные формирования сложить оружие и подтвердил, что российская сторона гарантирует сохранение жизни и получение медицинской помощи сдавшимся.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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