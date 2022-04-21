Началась встреча Путина и Шойгу в Кремле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Началась встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кремле. Глава российского военного ведомства докладывает о ходе специальной военной операции на Украине.

«Силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь, остатки формирований укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь"», - сказал он.

По словам Шойгу, киевский режим за восемь лет превратил Мариуполь в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов, в город было стянуто большое количество вооружения и тяжелой техники.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.