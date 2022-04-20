Минобороны России опубликовало новые данные о потерях Нацгвардии Украины

В представленных документах сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих. Указаны обстоятельства их гибели и места захоронения.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министерство обороны РФ обнародовало новые данные о потерях Нацгвардии Украины. Сведения были получены из украинских документов, уточнили в российском военном ведомстве.

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Четвертой бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», - говорится в сообщении.

В представленных документах сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих. Указаны обстоятельства их гибели и места захоронения.

Данные о боевых потерях военнослужащих в/ч 3018, обстоятельства их гибели и места захоронения.

Данные о потерях военнослужащих в/ч 3018 вследствие полученного ранения или травмы. Часть 1

Данные о потерях военнослужащих в/ч 3018 вследствие полученного ранения или травмы. Часть 2

Накануне в Минобороны уже публиковали данные о потерях украинской нацгвардии. В военном ведомстве России отметили, что сведения из документов указывают на большое количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей под Одессой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов