Ле Пен назвала введение эмбарго на поставки нефти и газа из РФ «харакири для Европы»
По ее словам, подобные действия причинят в первую очередь вред французскому народу.
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Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей.
«Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, - это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Мера не повлияет на Россию, причинит вред французскому народу», - выразила свое мнение во время теледебатов с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, передает RT.
По словам кандидата, введение запрета на ввоз российских энергоносителей будет означать «харакири для Европы».
Ранее Ле Пен заявила, что Европе и России необходимо улучшить отношения ради безопасности континента. Если Москва будет склоняться к сотрудничеству с Пекином, это может стать главной опасностью XXI века.