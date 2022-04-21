В стране и мире Ле Пен назвала введение эмбарго на поставки нефти и газа из РФ «харакири для Европы» Виктория Ивашечкина По ее словам, подобные действия причинят в первую очередь вред французскому народу. © Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. «Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, - это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Мера не повлияет на Россию, причинит вред французскому народу», - выразила свое мнение во время теледебатов с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, передает RT. По словам кандидата, введение запрета на ввоз российских энергоносителей будет означать «харакири для Европы». Ранее Ле Пен заявила, что Европе и России необходимо улучшить отношения ради безопасности континента. Если Москва будет склоняться к сотрудничеству с Пекином, это может стать главной опасностью XXI века. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика