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В Германии назвали неправильным шагом возможное эмбарго на поставки газа из России

Ян Брацкий
03:37 04.04.2022
Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что отказ от российских углеводородов не повлияет на скорость урегулирования ситуации на Украине.
В Германии назвали неправильным шагом возможное эмбарго на поставки газа из России
© Фото: pixabay.com
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Незамедлительный отказ от российского газа будет неправильным шагом для Германии. В этом не сомневается сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

«Немедленное эмбарго на поставки газа - это неправильный путь по многим причинам», - цитируют Клингбайля «Известия».

Кроме того, уверен политик, прекращение поставок российских энергоресурсов в Европу вряд ли способствуют прекращению конфликта на Украине.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек рассказал о готовности очередного пятого пакета санкций против России. С его слов, очередной комплекс экономических ограничений Евросоюза может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции.

Масштабные санкции Брюсселя против Москвы стали реакцией на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин сообщил 24 февраля.

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