Ле Пен отметила, что в целях обеспечения безопасности Европы требуется сближение с Россией

© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Марин Ле Пен заявила, что Европе и России необходимо улучшить отношения ради безопасности континента. Если Москва будет склоняться к сотрудничеству с Пекином, это может стать главной опасностью XXI века. Об этом политик заявила в интервью France Bleu.

«Сближение России с Европой — это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны», — подчеркнула кандидат в президенты Франции.

Ле Пен считает, что нельзя допустить слияния России и Китая, так как это, по мнению политика, может стать главной опасностью XXI века.



Также депутат партии «Национальное объединение» добавила, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года.