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Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 20 районов сосредоточения войск Украины за ночь

10:42 21.04.2022
Также Игорь Конашенков заявил об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали о новых успехах оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка», - сказал Конашенков. 

Также Игорь Конашенков заявил об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике

Кроме этого, по словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 001 военному объекту Украины за прошедшие сутки.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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