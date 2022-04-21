Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 20 районов сосредоточения войск Украины за ночь

Также Игорь Конашенков заявил об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике.

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В Минобороны России рассказали о новых успехах оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка», - сказал Конашенков.

Также Игорь Конашенков заявил об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике.

Кроме этого, по словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 001 военному объекту Украины за прошедшие сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов