В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», - заметил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений жилых домов и городской инфраструктуры.
Также Конашенков заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России были поражены 20 районов сосредоточения украинских войск за ночь.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов