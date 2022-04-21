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В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР

10:40 21.04.2022
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений жилых домов и городской инфраструктуры. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vysem, CC BY-SA, 3.0, Wikimedia
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В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», - заметил Конашенков. 

По словам официального представителя Минобороны России, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений жилых домов и городской инфраструктуры. 

Также Конашенков заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России были поражены 20 районов сосредоточения украинских войск за ночь

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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