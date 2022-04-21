Армия В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений жилых домов и городской инфраструктуры. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vysem, CC BY-SA, 3.0, Wikimedia Читайте нас на: В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», - заметил Конашенков. По словам официального представителя Минобороны России, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений жилых домов и городской инфраструктуры. Также Конашенков заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России были поражены 20 районов сосредоточения украинских войск за ночь. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика