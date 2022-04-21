Армия Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 военному объекту Украины за сутки Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области», - сказал он. Конашенков также отметил, что город Кременная удалось взять под полный контроль. По словам официального представителя Минобороны России, стремительные и слаженные действия штурмовых отрядов позволили избежать серьезных разрушений. Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры пуска высокоточных ракет комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Удар высокоточным оружием был нанесен с побережья Черного моря. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика