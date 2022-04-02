МО РФ: за сутки в воздухе уничтожено 24 украинских беспилотника
Также российские силы ПВО поразили два украинских вертолета Ми-24.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Народная милиция ДНР
За сутки российские вооруженные силы на Украине поразили в воздухе 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - сообщил Конашенков.
С начала специальной военной операции был уничтожен 381 украинский беспилотник, а также 124 самолета и 84 вертолета.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов