МО РФ: за сутки в воздухе уничтожено 24 украинских беспилотника

Также российские силы ПВО поразили два украинских вертолета Ми-24.

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За сутки российские вооруженные силы на Украине поразили в воздухе 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - сообщил Конашенков.

С начала специальной военной операции был уничтожен 381 украинский беспилотник, а также 124 самолета и 84 вертолета.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов