Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

По данным МО РФ, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования также уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

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Силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки. В настоящее время они ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За ночь в районе боевых действий уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.

Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

По данным Министерства обороны РФ, сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов