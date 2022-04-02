Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки. В настоящее время они ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
За ночь в районе боевых действий уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.
Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.
По данным Министерства обороны РФ, сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов