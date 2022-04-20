Норвегия передала Украине 100 ЗРК «Мистраль»

Ранее США сообщили, что поставят на Украину 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 11 вертолетов Ми-17.

© Фото: Hispalois, Wikimedia

Норвегия подарила Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Об этом сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

«Это эффективное оружие, которое уже используется на флоте и которое принесет большую пользу Украине», - приводятся слова министра на странице ведомства.

Напомним, ранее США сообщили, что поставят на Украину 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 11 вертолетов Ми-17. А телекомпания CNN, ссылаясь на источники в американской администрации, отметила, что у США нет возможности отслеживать процесс распределения военной помощи на Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении руках других вооруженных сил и ополченцев.