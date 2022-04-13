США поставят на Украину 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 11 вертолетов Ми-17

Дополнительно будут поставлены 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin, а также «тысячи» других противотанковых систем.

© Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты пролили свет на содержание очередного пакета военной помощи Украине. Так, Пентагон сообщил, что помощь будет содержать артиллерийские орудия и бронетранспортеры производства США.

Как информирует РИА Новости, американская сторона передаст украинской две сотни бронетранспортеров M113. Также будут направлены 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и порядка 40 тысяч снарядов к ним.

Вместе с тем, военная помощь на сумму 800 миллионов долларов будет содержать вертолеты Ми-17 российского или советского производства в количестве 11 единиц. Дополнительно будут поставлены 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin, а также «тысячи» других противотанковых систем.

Немногим ранее, президент США Джо Байден после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что новый пакет военной помощи будет включать как «многие высокоэффективные типы вооружений», ранее уже передававшиеся вооруженным силам Украины, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого «широкого наступления России на востоке Украины».