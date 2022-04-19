CNN: в Пентагоне признали, что не могут контролировать распределение военной помощи на Украине

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У США нет возможности отслеживать процесс распределения военной помощи на Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении руках других вооруженных сил и ополченцев. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.

«Некоторое время мы получаем достоверную информацию о поставках, но после их попадания в туман войны, она пропадает», - отметил источник CNN.

Как передает CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны, риск заключается в том, что в долгосрочной перспективе определенная часть вооружения, отправленная на Украину, может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не планировали поддерживать.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявлял, что США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине.