Автор статьи уточнил, что американский лидер, не рискнув отправить войска Соединенных Штатов на Украину, лишил Киев козырей.

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Решение президента США Джо Байдена не посещать Украины свидетельствует об ограниченности возможностей Вашингтона в разрешении конфликта. Об этом пишет китайская газета Global Times. Автор статьи уточнил, что американский лидер, не рискнув отправить войска Соединенных Штатов на Украину, лишил Киев козырей.

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», - отмечается в материале.

В статье сообщается, что неопределенность США доказывает, что Штаты используют Украину ради военной прибыли.

Ранее Байден сказал журналистам, что готов посетить украинскую столицу. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер не планирует ехать в Киев.