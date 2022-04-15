Байден сообщил, что готов поехать в Киев

Ранее Байдена спрашивали о его готовности отправить кого-либо из членов своей администрации в Киев.

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Президент США Джо Байден сказал, что готов отправиться в украинскую столицу. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщает RT, некоторое время назад во время непродолжительного общения с журналистами Байдена спросили о его готовности отправить кого-либо из членов своей администрации в Киев. В тот момент американский президент ответил, что решение на этот счет пока не принято.

Ранее сообщалось, что Джо Байден по телефону обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским возможные новые антироссийские санкции. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также ранее приводилась информация американского телеведущего Такера Карлсона, что администрация президента США умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы сместить фокус внимания американцев от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Он заявил, что команда Джо Байдена планирует переход страны от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.