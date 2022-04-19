В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Псаки ответила на вопрос об организации визита Байдена в Киев

Виктория Ивашечкина
00:37 19.04.2022
При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь украинской стороне.
Псаки ответила на вопрос об организации визита Байдена в Киев
© Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден не планирует посещать Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это не изменилось. Президент не планирует ехать», - сказала Псаки в ходе брифинга, передает ТАСС.

При этом, по ее словам, при наличии планов организации визита на Украину кого-либо из американских чиновников официальный Вашингтон по соображениям безопасности не стал бы говорить о деталях поездки.

Кроме того, Джен Псаки подчеркнула, что Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь Украине. По ее словам, США отправили на выходных четыре самолета с вооружением для Украины из нового пакета в $800 млн.

Несколькими днями ранее Джо Байден сказал, что готов отправиться в украинскую столицу. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Некоторое время назад сотрудники СМИ спросили президента США о его готовности отправить кого-либо из членов своей администрации в Киев. В тот момент американский президент ответил, что решение на этот счет пока не принято.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
В Национальном центре управления обороной РФ пройдет заседание Коллегии Минобороны России
23:58 В стране и мире
Госдеп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае помощи России
20:04 Армия
Видео
МО РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по ремонту тактических ракет «Точка-У»
18:46 Армия
Видео
Обложить украинских националистов: как бойцы ДНР подбираются к «Азовстали» в Мариуполе
18:54 В стране и мире
Умер режиссер Леонид Хейфец
Популярное
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.