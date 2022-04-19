Псаки ответила на вопрос об организации визита Байдена в Киев

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь украинской стороне.

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Американский лидер Джо Байден не планирует посещать Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это не изменилось. Президент не планирует ехать», - сказала Псаки в ходе брифинга, передает ТАСС.

При этом, по ее словам, при наличии планов организации визита на Украину кого-либо из американских чиновников официальный Вашингтон по соображениям безопасности не стал бы говорить о деталях поездки.

Кроме того, Джен Псаки подчеркнула, что Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь Украине. По ее словам, США отправили на выходных четыре самолета с вооружением для Украины из нового пакета в $800 млн.

Несколькими днями ранее Джо Байден сказал, что готов отправиться в украинскую столицу. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Некоторое время назад сотрудники СМИ спросили президента США о его готовности отправить кого-либо из членов своей администрации в Киев. В тот момент американский президент ответил, что решение на этот счет пока не принято.