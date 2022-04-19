Вирусолог рассказал, стоит ли продолжать носить медицинскую маску

На прошлой неделе число новых случаев коронавируса составило 76 233, что на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе.

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Вирусолог Алексей Аграновский оценил необходимость ношения медицинских защитных масок на фоне снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. По мнению медика, ношение ставшего уже привычным аксессуара должно оставаться добровольным.

Многим медицинская маска придает ощущение защищенности на фоне тревожных новостей из Китая, где произошла новая вспышка COVID-19, уточнил эксперт.

«Это дает маленькую защиту для самого человека. Если он носитель вируса, то таким образом он защищает других от себя. Пусть все делают как хотят. Обязаловки нет, это правильно. Не думаю, что стоит косо смотреть на противников этой меры. Это еще дает чувство психологической защиты. Люди слышат про новости из Китая, где бушует коронавирус, они чувствуют себя защищенными. Это неплохо, если им комфортно - пусть носят маски на здоровье», - сказал Аграновский.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей России улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано.

Отмечается, что на прошлой неделе число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц. Средний уровень заболеваемости по стране составляет около 52 человек на 100 тысяч населения, его превышение наблюдается в 43 субъектах РФ.