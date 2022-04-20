Армия МО РФ: российские ПВО сбили украинский Ми-8 и два БПЛА над Изюмом и Новобогдановкой Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: В рамках проведения специальной военной операции на Украине российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата», - добавил Конашенков. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики. Ранее стало известно о нанесении высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ударов по 12 украинским военным объектам. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика