Авиация ВКС РФ за сутки поразила 73 военных объекта Украины

В результате ударов было уничтожено более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники.

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Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщениям Минобороны РФ, поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной.

Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее Минобороны заявило о нанесенных ударах ракетными войсками и артиллерией по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди этих объектов уничтожены 31 пункт управления, шесть складов ГСМ, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы вооруженных формирований Украины, а также 106 огневых позиций артиллерии.