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МО РФ: 12 объектов ВСУ поражены ударами высокоточных ракет ВКС России

19:47 20.04.2022
В результате удара были уничтожены пункты управления ВСУ, живая сила противника и базы националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», - заявил Конашенков.

В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники, добавил представитель Минобороны России.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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