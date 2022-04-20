Армия МО РФ: 12 объектов ВСУ поражены ударами высокоточных ракет ВКС России В результате удара были уничтожены пункты управления ВСУ, живая сила противника и базы националистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», - заявил Конашенков. В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники, добавил представитель Минобороны России. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика