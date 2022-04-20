Военный эксперт рассказал об уникальных характеристиках МБР «Сармат»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», который состоялся сегодня, призван продемонстрировать работоспособность всей системы. Об этом «Звезде» рассказал историк и военный эксперт Борис Юлин. С его слов, уникальные характеристики данного типа вооружений не позволяют перехватить ракету благодаря маневрирующей боевой части.

«Это новая межконтинентальная баллистическая ракета, которую меньше шансов перехватить в сравнении со старыми. Именно для нее создавался маневрирующий блок "Авангард". Получается, что боевая часть для "Сармата" маневрирующая на конечном участке траектории, чтобы еще сложнее было ее перехватить», - рассказал Юлин.

Ракета стартовала сегодня в 15.12 по московскому времени. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.