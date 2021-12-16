Первый полк ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что первый полк комплекса «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении.

«Задача - к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. И я считаю, что эта задача будет выполнена», - уточнил он в эфире передачи «Между тем» на канале «Звезда».

По словам Каракаева, на сегодняшний день ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края. Также проходят работы по подготовке к летным испытаниям.

Ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка межконтинентальных баллистических ракет морского базирования.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина