Песков: Кремль сообщит о решении Путина посетить раненных в ходе спецоперации солдат
Пресс-секретарь президента России заявил об этом, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин посещение находящихся в госпиталях солдат.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о решении Владимира Путина посетить раненных в ходе специальной военной операции на Украине солдат.
«Мы сообщим, когда придет время», - ответил Песков в ответ на вопрос журналиста, планирует ли Путин посещение находящихся в госпиталях солдат.
Ранее Минобороны России публиковало новые данные о потерях Национальной гвардии Украины.
Также, как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары еще по 1 053 военным объектам Украины.