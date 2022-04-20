Ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары еще по 1 053 военным объектам Украины

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, среди этих объектов уничтожены 31 пункт управления, шесть складов ГСМ, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы вооруженных формирований Украины, а также 106 огневых позиций неприятельской артиллерии.

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В Минобороны России рассказали об успехах ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры», - заявил Конашенков.

По его словам, среди этих объектов уничтожены 31 пункт управления, шесть складов ГСМ, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы вооруженных формирований Украины, а также 106 огневых позиций неприятельской артиллерии.

Также Конашенков рассказал о действиях оперативно-тактической и армейской авиации России - они поразили 73 военных объекта Украины за ночь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов