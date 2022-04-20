В Кремле ответили на предложение провести встречу Путина и Зеленского в Иерусалиме

Также Дмитрий Песков сказал, что Москва передала Киеву документ с четкими формулировками.

© Фото: Pixabay

В Кремле ответили на предложение властей Израиля провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Иерусалиме.

Как сказал пресс-секретарь президента России, израильская сторона сигнализирует о готовности организовать переговоры не в первый раз.

«Мы уже много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что встреча президентов невозможна без договоренностей делегаций. Сегодня он также сказал, что Москва передала Киеву документ с четкими формулировками. Песков подчеркнул, что заявления и действия украинской стороны зачастую не совпадают.

Комментируя диалог представителей РФ и Украины, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам.