Захарова заявила, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва была готова к тому, что украинская сторона во время переговоров будет вести себя непоследовательным образом.

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Москва утратила доверие к переговорщикам из Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" - здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, Россия была готова к тому, что украинская сторона во время переговоров будет вести себя непоследовательным образом.

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда... цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют... К этому были готовы в Москве? Да, конечно», - добавила дипломат.

Захарова назвала такое поведение украинских переговорщиков «классической схемой», которая, по ее словам, является свидетельством того, что киевский режим несамостоятельный и над ним осуществляют управление со стороны, а переговоры - это отвлекающий инструмент.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что не видит в настоящее время перспектив для переговоров Москвы и Киева.