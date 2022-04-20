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В Кремле заявили, что Россия передала Украине документ с четкими формулировками

Анна Назайкина
12:46 20.04.2022
Киев постоянно отходит от своих слов или меняет их, что с точки зрения продуктивности переговорного процесса имеет плохие последствия, отметил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Россия передала Украине документ с четкими формулировками
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Россия передала Украине документ с четкими формулировками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», - сказал журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, что заявления и действия украинской стороны зачастую не совпадают, Киев постоянно отходит от своих слов или меняет их, что с точки зрения продуктивности переговорного процесса имеет плохие последствия.

Песков добавил, что сроки ответа на российский документ зависят от Украины.

«Динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам.

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