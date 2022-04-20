Смертоносные «осадки»: кадры удара «Градов» по украинским националистам на «Азовстали»

Как заметил корреспондент, украинским боевикам, которые продолжают оставаться на комбинате «Азовсталь», предлагают сохранить жизни, сложить оружие и сдаться в плен.

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За образованием смертоносного дождя из осколков, предназначенного для украинских националистов на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, наблюдал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов. В дело пошли реактивные системы залпового огня «Град».

«Реактивные системы залпового огня "Град" наносят с самого утра сегодня огневые удары по позициям украинских националистов, засевших на "Азовстали". В то же время тем, кто остается на промплощадке, предлагают сохранить жизни, сложить оружие и сдаться в плен», - прокомментировал корреспондент.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» «Звезда» рассказывала, как украинские националисты под дулом автомата выселяли мирных жителей Мариуполя из собственных домов.

Мариупольцы, которых удалось эвакуировать из зоны боевых действий, несмотря на противодействие украинской стороны, рассказали о жизни в подвалах у комбината «Азовсталь».