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#Материалы следствия: как азовцы* под дулом автомата выселяли мирных жителей Мариуполя из собственных домов

07:46 20.04.2022
Бойцы нацбатальона громили магазины и грабили торговые центры. У людей прямо из рук забирали последнее. За сказанное поперек слово угрожали расправой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Как жили в Мариуполе до того, как его освободили, рассказывают местные жители. Боевики нацбатальонов буквально выкидывали людей из своих домов, забирали еду, ценные вещи и оборудовали огневые точки в жилых районах. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Жительница Мариуполя Ирина рассказывает, как нацисты «Азова»* размещали технику в жилых кварталах, прикрываясь людьми. Мирных жителей не щадили. Их, буквально, обрекли на голод. Националисты грабили магазины. Мариупольцы искали пропитание, брали оставшиеся от нацбатов продукты - их обвиняли в мародерстве.

Бойцы нацбатальона громили магазины и грабили торговые центры. У людей прямо из рук забирали последнее. За сказанное поперек слово угрожали расправой. Со слов Ирины, под дулом автоматов азовцы* выселяли мирных жителей из собственных домов, устраивая там боевые позиции, выбрасывали из подвалов людей с грудничками, а сами прятались там.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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