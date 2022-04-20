В тисках «Азовстали»: эвакуированные жители Мариуполя рассказали о жизни в подвалах около комбината

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из Мариуполя, несмотря на противодействие с украинской стороны, накануне удалось эвакуировать еще 140 мирных жителей. Это люди, которые укрывались в подвалах домов недалеко от комбината «Азовсталь». Около месяца им приходилось жить в постоянном страхе и сейчас они только пытаются выйти из шокового состояния.

Людей, прячущихся в подвалах, с огромным трудом находят российские военнослужащие. Боевики же продолжают терроризировать мирных граждан. Сергей Гриченко едва смог выжить после встречи с радикалами.

«Прилет был сначала 85-ой украинской армии. Полдома разнесло. Мы маму потеряли сегодня. Ее в Новоазовск вроде бы повезли...Мы по подвалам когда (прятались - Прим.ред.)...Плюс еще получил ранения», - рассказал он корреспонденту «Звезды.

Зеленые коридоры от предприятия были открыты сразу в нескольких местах. Таким образом первыми удалось эвакуировать жителей домов, расположенных наиболее близко к комбинату.

Как рассказывают беженцы, на самом предприятии находятся женщины и дети. Военнослужащие ВС РФ готовы выводить с территории завода всех желающих. Специально для этого будут оборудованы пункты, и уже на дежурство заступили медицинские работники.

Сегодня в Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории «Азовстали». Накануне ВС РФ в очередной раз предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Тем, кто примет предложение российской стороны, гарантировалось сохранение жизни.