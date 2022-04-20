Ночной «Бал» для инфраструктуры ВСУ: кадры пуска четырех ракет БРК в ходе спецоперации

Удар высокоточным оружием был нанесен с побережья Черного моря - в ночное небо, ревя и озаряя округу светом яркого пламени, отправились четыре ракеты. Набрав необходимую скорость, они устремились к назначенным целям - объектам военной инфраструктуры Украины.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует кадры пуска высокоточных ракет комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Удар высокоточным оружием был нанесен с побережья Черного моря - в ночное небо, ревя и озаряя округу светом яркого пламени, отправились четыре ракеты. Набрав необходимую скорость, они устремились к назначенным целям - объектам военной инфраструктуры Украины.

Сегодня утром в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении семи единиц военной техники до 40 украинских военнослужащих при помощи высокоточных ракет.

Ранее оборонное ведомство РФ показывало кадры авиаударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 по позициям украинских националистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов