В МО РФ заявили об уничтожении семи единиц украинской военной техники высокоточными ракетами

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 73 военных объекта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки уничтожили до 40 украинских военнослужащих и семь единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 73 военных объекта Украины. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавил официальный представитель Минобороны России.

Ранее Минобороны России показало, как бомбардировщики Су-34 наносят удары по военным объектам Украины с помощью высокоточных ракет Х-29. Ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность» предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов