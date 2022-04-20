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В МО РФ заявили об уничтожении семи единиц украинской военной техники высокоточными ракетами

10:23 20.04.2022
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 73 военных объекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки уничтожили до 40 украинских военнослужащих и семь единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 73 военных объекта Украины. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавил официальный представитель Минобороны России.

Ранее Минобороны России показало, как бомбардировщики Су-34 наносят удары по военным объектам Украины с помощью высокоточных ракет Х-29. Ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность» предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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