Армия МО России показало кадры авиаударов Су-34 по позициям украинских националистов Экипажи ВКС России отработали практические удары по заглубленным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиям, и складам с вооружением и боеприпасами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-34 в рамках специальной военной операции на Украине. «Экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиям, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», - сообщили в МО РФ. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами. Результаты поражения наземных объектов были зафиксированы с помощью средств объективного контроля самолетов и БПЛА. Сегодня Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным боеприпасом «Краснополь» пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика